  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

الإثنين 27 سبتمبر 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك مئات المواطنين اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن هذه الوقفات الداعمة للأسرى مستمرة، وهي التعبير المتواضع لجماهير شعبنا وقيادتنا ومؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية، لإرسال رسالة لأسرانا الأبطال بأننا معهم في معركة الجوع والصمود ومواجهة الألم، مؤكدا أن هذا التضامن مع الأسرى يرفع من معنويات الأسرى ويشد من ازرهم، وهي أيضا رسالة لشعبنا من أجل استمرار وجودهم لتعزيز صمود الأسرى.

بدوره، قال مدير نادي الأسير عبد الله زغاري، إن قضية الأسرى قضية صعبة، ووقوف أبناء شعبنا أمام الصليب الأحمر اليوم تهدف لبقاء هذه القضية حية، مشيرا الى أن سبعة أسرى ما زالوا يواصلون إضرابهم عن الطعام، أقدمهم كايد الفسفوس، ومقداد القواسمي، اللذان تجاوزا الشهرين ونصف الشهر بمعركة الأمعاء الخاوية.

وأضاف ان الاحتلال يتحمل مسؤولية ما يجري للأسرى خاصة المضربين، إضافة إلى انتهاج سياسية الاعتقال الاداري بلا تهمة وبلا محاكمة، وهو ما يعد سياسة اجرامية احتلالية بحقهم.

وأشار إلى أن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد، ما يفاقم معاناتهم داخل السجون.

من ناحيتها، قالت أم الأسير المضرب عن الطعام حسن شوكة، السيدة إلهام شوكة، إن نجلها مضرب عن الطعام منذ 10 أيام احتجاجا على اعتقاله الإداري، مشيرة إلى أنه خاض معركة الأمعاء الخاوية قبل ذلك ثلاث مرات.

وطالبت أبناء شعبنا بالوقوف إلى جانب الأسرى وعدم السماح للاحتلال بالاستفراد بهم وسلبهم حقوقهم التي كفلتها الأعراف الدولية.

#بيت لحم #الأسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : مشهد مروع لقتل مسلم على يد الشرطة الهندية

تحاول تحقيق غايتين إستراتيجيتين.. تحليل إسرائيلي: "حماس تسعى لاستدراج الاحتلال لقلب البلدات بالضفة"

إعلان هوية الشهيد الثاني في جنين

تراجع مكانة القيادة الفلسطينية وحماس مقابل تقدم فتح …احمد عيسى

اختفاء ستة فلسطينيين في تركيا و”الخارجية ” تتحرك

اسعار العملات مقابل الشيكل

عضو كنيست يشن هجوما على نفتالي بينيت بسبب أحداث جنين

الأخبار الرئيسية

قيادي في "حماس" يسمي "العنوان الأساسي" للمعركة القادمة مع إسرائيل

الصحة : تسجيل 21 حالة وفاة و 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

لهذا السبب .. اشتية : ندرس تأجيل اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

g6Ruh

"حماس" تطلب وساطة مصر وتركيا لتصحيح العلاقات مع السودان

آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية