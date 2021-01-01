وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

بيت لحم / سما /

شارك مئات المواطنين اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن هذه الوقفات الداعمة للأسرى مستمرة، وهي التعبير المتواضع لجماهير شعبنا وقيادتنا ومؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية، لإرسال رسالة لأسرانا الأبطال بأننا معهم في معركة الجوع والصمود ومواجهة الألم، مؤكدا أن هذا التضامن مع الأسرى يرفع من معنويات الأسرى ويشد من ازرهم، وهي أيضا رسالة لشعبنا من أجل استمرار وجودهم لتعزيز صمود الأسرى.

بدوره، قال مدير نادي الأسير عبد الله زغاري، إن قضية الأسرى قضية صعبة، ووقوف أبناء شعبنا أمام الصليب الأحمر اليوم تهدف لبقاء هذه القضية حية، مشيرا الى أن سبعة أسرى ما زالوا يواصلون إضرابهم عن الطعام، أقدمهم كايد الفسفوس، ومقداد القواسمي، اللذان تجاوزا الشهرين ونصف الشهر بمعركة الأمعاء الخاوية.

وأضاف ان الاحتلال يتحمل مسؤولية ما يجري للأسرى خاصة المضربين، إضافة إلى انتهاج سياسية الاعتقال الاداري بلا تهمة وبلا محاكمة، وهو ما يعد سياسة اجرامية احتلالية بحقهم.

وأشار إلى أن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد، ما يفاقم معاناتهم داخل السجون.

من ناحيتها، قالت أم الأسير المضرب عن الطعام حسن شوكة، السيدة إلهام شوكة، إن نجلها مضرب عن الطعام منذ 10 أيام احتجاجا على اعتقاله الإداري، مشيرة إلى أنه خاض معركة الأمعاء الخاوية قبل ذلك ثلاث مرات.

وطالبت أبناء شعبنا بالوقوف إلى جانب الأسرى وعدم السماح للاحتلال بالاستفراد بهم وسلبهم حقوقهم التي كفلتها الأعراف الدولية.