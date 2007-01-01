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سوريا.. نقابة الفنانين تنفي خبر وفاة الفنان صباح فخري

الإثنين 27 سبتمبر 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا.. نقابة الفنانين تنفي خبر وفاة الفنان صباح فخري



وكالات / سما /

نفت نقابة الفنانين في سوريا نبأ وفاة الفنان الكبير صباح فخري، الذي روجت لرحيله صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابة في بيان نشرته على "فيسبوك" أن أيقونة الطرب العربي بخير ولا صحة لما يشاع من أخبار عن وفاته وذلك بعد التواصل معه هاتفيا.

وسبق أن نفت وسائل الإعلام السورية الرسمية خبرا مماثلا حول صحة الفنان الكبير قبل أربعة أعوام.

يذكر أن الفنان صباح فخري من مواليد حلب 1933 وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

وشغل صباح فخري عدة مناصب حيث انتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرا لمهرجان الأغنية السورية.

وحطم فخري الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا طيلة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

#سوريا #صباح فخري

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