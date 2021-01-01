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كوخافي يتفقد جنوده المصابين في أحداث جنين

الإثنين 27 سبتمبر 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يتفقد جنوده المصابين في أحداث جنين



القدس المحتلة / سما /

​ذكرت قناة كان العبرية مساء الاثنين أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي وصل بعد ساعات الظهر لمستشفى رمبام بحيفا لزيارة للتفقد جنوده المصابين في أحداث جنين.

 
وبحسب القناة العبرية، وصل كوخافي إلى مستشفى رمبام بحيفا لزيارة جنود وحدة دوفدوفان الخاصة الذين أصيبوا في اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين في برقين بجنين.
 
وكانت وسائل إعلام عبرية نشرت أمس نبأ إصابة جنديين إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار مع مقاومين فلسطينيين تصدوا لمحاولة اقتحام مدينة جنين ليلة أمس، فيما وصفت إصابة الجنديين بالخطيرة.

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