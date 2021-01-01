الصحة بغزة : موجة كورونا الثالثة في ذروتها ونتوقع موجة جديدة في هذا الموعد ..

غزة / سما /

​قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة مجدي ضهير، إن قطاع غزة لا زال يشهد ذروة الموجة الثالثة من جائحة كورونا، متوقعًا الدخول بموجة جديدة رابعة منتصف نوفمبر المقبل.

وذكر ضهير أن منحنى الإصابات والوفيات يشهد ارتفاعًا متزايدًا هذه الأيام نظرًا لتفشي الفيروس بشكل سريع، وقوة الموجة الحالية.

وأشار إلى أن المنحنى الوبائي سيبدأ بالانخفاض في غضون أسبوعين، متوقعًا الدخول في موجة رابعة مع بدء فصل الشتاء منتصف نوفمبر المقبل.

وأكد ضهير، أن الوزارة تسعى للوصول إلى نسبة 70% من الفئة المستهدفة من التطعيم بلقاحات كورونا وهي كل من تزيد أعمارهم على 16 عامًا، لافتًا إلى نسبة من تلقوا اللقاحات حتى اللحظة بلغت 37%.

ودعا المواطنين للإسراع في تلقي اللقاحات لتشكيل مناعة مجتمعية عالية للمساعدة في تجاوز المخاطر وتقليل أعداد الوفيات ونشر العدوى.