تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل نزار بنات وتلاوة التهم وسرد وقائع ما جرى

رام الله / سما /

أجلت هيئة القضاء العسكري اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات حتى الرابع من أكتوبر تشرين أول القادم.

وقال المحامي غاندي ربعي من فريق الدفاع عن عائلة بنات، “اليوم تمت تلاوة التهمة على المتهمين في جريمة قتل نزار وسرد الوقائع والتي بدأت بضرب نزار بنات بالعتلة وهو نائم عدة مرات”.

وتابع، “هذه الرواية التي ذكرناها منذ البداية أصبحت اليوم الرواية الرسمية والتي عبرت عنها النيابة العامة العسكرية اليوم”.

وأجلت أولى جلسات محاكمة قتلة نزار بنات الشهر الجاري، مرتين، بسبب غياب محامي المتهمين بالقضية، جراء إصابته بفيروس كورونا.