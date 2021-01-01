خبير يحذر من عادة يمارسها الجميع تضعف قرنية العين

وكالات / سما /

حذر اختصاصي العيون، الدكتور أحمد ابن الأمير، من خطورة عادة يمارسها الجميع لكنها تسبب ضررا لقرنية العين.

ونقلت صحيفة "سبق" عن الطبيب قوله إن عادة دعك وحك العين باستمرار تسبب ضعفًا في القرنية، كما قد يتسبب على المدى البعيد في ضعف بالعين أو قرنية مخروطية، مشددا على أن الوقاية خير من العلاج.

وأضاف الطبيب أن عمليات الليزك لتصحيح النظر من أكثر العمليات دقة وأكثرها أمانًا في العالم، مع ضرورة اختيار المريض المناسب للعملية، وتغني عن ارتداء النظارات، مشيرًا إلى أن العمر المناسب للعملية بحسب أغلب التوصيات يكون أكثر من 18 عامًا، وذلك بسبب اكتمال تكوين العين واستقرار النظر.

وأرجع الطبيب السبب في معاناة غالبية الناس من جفاف العيون إلى استخدام الأجهزة الذكية لفترات طويلة، وهنا تظهر أهمية الاهتمام بترطيب العين.

في سياق متصل، قال موقع "Medical News Today" إن صحة العين ترتبط بشكل ما بصحة القلب، ذلك لأن المشاكل الصحية التي تعتري القلب تنعكس على العين في شكل عدة أعراض مزعجة قد تتطور إلى العمى.

وعرض الموقع طريقة يمكن من خلالها اكتشاف مدى صحة القلب من خلال الملاحظة الدقيقة لشكل العين، فعند ظهور حلقة زرقاء تميل إلى الأبيض أو الرمادي بالقرب من الجزء الخارجي من القرنية، ينبغي الانتباه لأن تلك الحلقة تعتبر علامة تحذيرية على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وهو الأمر الذي يؤثر على كفاءة وصحة القلب بشكل مباشر.

وعادة ما تظهر هذه الحلقة الزرقاء عند كبار السن، لأن الشيخوخة هي السبب الرئيسي لظهورها ولكن يمكن أن تصيب كذلك أشخاصا من جميع الأعمار، كما أنها قد تظهر عند الولادة.