  1. الرئيسية
  2. الصحة

خبير يحذر من عادة يمارسها الجميع تضعف قرنية العين

الإثنين 27 سبتمبر 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير يحذر من عادة يمارسها الجميع تضعف قرنية العين



وكالات / سما /

حذر اختصاصي العيون، الدكتور أحمد ابن الأمير، من خطورة عادة يمارسها الجميع لكنها تسبب ضررا لقرنية العين.

ونقلت صحيفة "سبق" عن الطبيب قوله إن عادة دعك وحك العين باستمرار تسبب ضعفًا في القرنية، كما قد يتسبب على المدى البعيد في ضعف بالعين أو قرنية مخروطية، مشددا على أن الوقاية خير من العلاج.

وأضاف الطبيب أن عمليات الليزك لتصحيح النظر من أكثر العمليات دقة وأكثرها أمانًا في العالم، مع ضرورة اختيار المريض المناسب للعملية، وتغني عن ارتداء النظارات، مشيرًا إلى أن العمر المناسب للعملية بحسب أغلب التوصيات يكون أكثر من 18 عامًا، وذلك بسبب اكتمال تكوين العين واستقرار النظر.

وأرجع الطبيب السبب في معاناة غالبية الناس من جفاف العيون إلى استخدام الأجهزة الذكية لفترات طويلة، وهنا تظهر أهمية الاهتمام بترطيب العين.

في سياق متصل، قال موقع "Medical News Today" إن صحة العين ترتبط بشكل ما بصحة القلب، ذلك لأن المشاكل الصحية التي تعتري القلب تنعكس على العين في شكل عدة أعراض مزعجة قد تتطور إلى العمى.

وعرض الموقع طريقة يمكن من خلالها اكتشاف مدى صحة القلب من خلال الملاحظة الدقيقة لشكل العين، فعند ظهور حلقة زرقاء تميل إلى الأبيض أو الرمادي بالقرب من الجزء الخارجي من القرنية، ينبغي الانتباه لأن تلك الحلقة تعتبر علامة تحذيرية على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وهو الأمر الذي يؤثر على كفاءة وصحة القلب بشكل مباشر.

وعادة ما تظهر هذه الحلقة الزرقاء عند كبار السن، لأن الشيخوخة هي السبب الرئيسي لظهورها ولكن يمكن أن تصيب كذلك أشخاصا من جميع الأعمار، كما أنها قد تظهر عند الولادة.

#العين #القرنية #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : مشهد مروع لقتل مسلم على يد الشرطة الهندية

تحاول تحقيق غايتين إستراتيجيتين.. تحليل إسرائيلي: "حماس تسعى لاستدراج الاحتلال لقلب البلدات بالضفة"

إعلان هوية الشهيد الثاني في جنين

تراجع مكانة القيادة الفلسطينية وحماس مقابل تقدم فتح …احمد عيسى

اختفاء ستة فلسطينيين في تركيا و”الخارجية ” تتحرك

القسام تزف الشهداء و تدعو إلى "استنزاف العدو بالضفة المحتلة بكافة أشكال المقاومة

عضو كنيست يشن هجوما على نفتالي بينيت بسبب أحداث جنين

الأخبار الرئيسية

قيادي في "حماس" يسمي "العنوان الأساسي" للمعركة القادمة مع إسرائيل

الصحة : تسجيل 21 حالة وفاة و 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

لهذا السبب .. اشتية : ندرس تأجيل اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

g6Ruh

"حماس" تطلب وساطة مصر وتركيا لتصحيح العلاقات مع السودان

آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية