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الصحة : تسجيل 21 حالة وفاة و 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الإثنين 27 سبتمبر 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل 21 حالة وفاة و 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 21 وفاة و2200 إصابة جديدة بكورونا، و1525 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: 11 حالة وفاة في قطاع غزة، و4 حالات وفاة في محافظة نابلس، و3 في قلقيلية، و2 في طولكرم، وحالة في جنين.

وأضافت: أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 78، جنين 68، نابلس 110، قلقيلية 20، أريحا والأغوار 41، سلفيت 14، بيت لحم 30، طوباس 13، رام الله والبيرة 70، ضواحي القدس 13، الخليل 45، قطاع غزة 1698".

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طولكرم 156، جنين 60، نابلس 155، قلقيلية 69، أريحا والأغوار 11، سلفيت 60، بيت لحم 0، طوباس 9، رام الله والبيرة 126، ضواحي القدس 19، الخليل 7، قطاع غزة 853".

وذكرت أن نسبة التعافي من "كورونا" بلغت 92.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 74 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 192 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,372,528 بينهم 699,342 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #فلسطين

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