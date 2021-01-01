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قيادي في "حماس" يسمي "العنوان الأساسي" للمعركة القادمة مع إسرائيل

الإثنين 27 سبتمبر 2021 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في "حماس" يسمي "العنوان الأساسي" للمعركة القادمة مع إسرائيل



غزة / سما /

صرح القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم بأن العنوان الأساس للمعركة القادمة مع إسرائيل هو الضفة الغربية، باعتبارها "الخاصرة الضعيفة للاحتلال وأهم عناوين شرعنة وجوده على أرضنا".

وقال نعيم اليوم الاثنين إن "كل الجهود الوطنية والشعبية يجب ان تسخر لتثوير مدن وقرى ونجوع الضفة المحتلة"، مشيرا إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف الكبير والاستراتيجي لابد من التوافق إبتداء على رؤية وطنية لمواجهة عقيدة التنسيق الأمني".

ودعا من أسماهم "أصحاب تلك العقيدة" لضرورة "إما إن ينحازوا إلى شعبهم ومشروعه الوطني أو يتنحوا جانبا، فاقدين لأي شرعية، ليمارس شعبنا دوره الطبيعي في مقاومة الاحتلال".

وشدد نعيم على أن "هذه المقاومة يجب أن تكون شاملة ابتداءا بالمقاطعة الشاملة والمقاومة الشعبية وصولا للمقاومة المسلحة"، معتبرا أن "هذا الإحتلال هش وأضعف من أن يصمد في معركة إستنزاف طويلة أو يدفع أثمانا عالية".

وكانت حركة "حماس" في قطاع غزة دعت أمس الأحد إلى "تصعيد المقاومة" ضد إسرائيل في الضفة الغربية، على خلفية العملية الأمنية التي شنتها القوات الإسرائيلية هناك الليلة الماضية.

المصدر: RT

#حماس #الضفة الغربية #اسرائيل

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