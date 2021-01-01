غزة / سما /

أطلق برنامج غزة للصحة النفسية مشروع "بيئة داعمة لمستقبل أفضل" كاستجابةً لاحتياجات قطاع غزة الملحة في مجال الصحة النفسية في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق المهمشة، حيث يستهدف المشروع العمل مع 13 روضه موزعه على محافظات القطاع المختلفة، والتي تضم 1400 طفل/ة في هذه الرياض.

وتشتمل أنشطة المشروع برنامجاً متكاملاً لبناء قدرات المربيات العاملات في الرياض المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات النفسية المتخصصة للأطفال داخل هذه الرياض وذلك بالتعاون مع مربيات الأطفال والأهالي.

وخلال الجلسة الافتتاحية مع ممثلي الرياض الذي تم بحضور ممثلين/ات عن مربيات رياض الأطفال، أكدت السيدة/ عائشة البسيوني رئيسة وحده المشاريع بالبرنامج، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لبرنامج غزة للصحة النفسية في دمج رعاية الصحة النفسية في مرحلة الطفولة المبكرة في غزة.

والجدير ذكره أن إطلاق هذا المشروع جاء في ظل الظروف الصحية والاقتصادية والنفسية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة وخاصه الأطفال وذلك بعد الحرب الأخيرة على القطاع وازدياد معدلات الإصابات بجائحه COVID-19، الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الصحية والنفسية والاقتصادية المتهالكة أصلاً منذ ما يزيد عن 14 عاماً.