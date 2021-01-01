  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برنامج غزه لل​​​​​​​صحة النفسية يطلق مشروع بيئة داعمة لمستقبل أفضل

الإثنين 27 سبتمبر 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج غزه لل​​​​​​​صحة النفسية يطلق مشروع بيئة داعمة لمستقبل أفضل



غزة / سما /

أطلق برنامج غزة للصحة النفسية مشروع "بيئة داعمة لمستقبل أفضل" كاستجابةً لاحتياجات قطاع غزة الملحة في مجال الصحة النفسية في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق المهمشة، حيث يستهدف المشروع العمل مع 13 روضه موزعه على محافظات القطاع المختلفة، والتي تضم 1400 طفل/ة في هذه الرياض.

وتشتمل أنشطة المشروع برنامجاً متكاملاً لبناء قدرات المربيات العاملات في الرياض المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات النفسية المتخصصة للأطفال داخل هذه الرياض وذلك بالتعاون مع مربيات الأطفال والأهالي.

وخلال الجلسة الافتتاحية مع ممثلي الرياض الذي تم بحضور ممثلين/ات عن مربيات رياض الأطفال، أكدت السيدة/ عائشة البسيوني رئيسة وحده المشاريع بالبرنامج، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لبرنامج غزة للصحة النفسية في دمج رعاية الصحة النفسية في مرحلة الطفولة المبكرة في غزة.

والجدير ذكره أن إطلاق هذا المشروع جاء في ظل الظروف الصحية والاقتصادية والنفسية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة وخاصه الأطفال وذلك بعد الحرب الأخيرة على القطاع وازدياد معدلات الإصابات بجائحه COVID-19، الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الصحية والنفسية والاقتصادية المتهالكة أصلاً منذ ما يزيد عن 14 عاماً.

#برنامج غزة للصحة النفسية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : مشهد مروع لقتل مسلم على يد الشرطة الهندية

تحاول تحقيق غايتين إستراتيجيتين.. تحليل إسرائيلي: "حماس تسعى لاستدراج الاحتلال لقلب البلدات بالضفة"

إعلان هوية الشهيد الثاني في جنين

تراجع مكانة القيادة الفلسطينية وحماس مقابل تقدم فتح …احمد عيسى

اختفاء ستة فلسطينيين في تركيا و”الخارجية ” تتحرك

القسام تزف الشهداء و تدعو إلى "استنزاف العدو بالضفة المحتلة بكافة أشكال المقاومة

عضو كنيست يشن هجوما على نفتالي بينيت بسبب أحداث جنين

الأخبار الرئيسية

قيادي في "حماس" يسمي "العنوان الأساسي" للمعركة القادمة مع إسرائيل

الصحة : تسجيل 21 حالة وفاة و 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

لهذا السبب .. اشتية : ندرس تأجيل اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

g6Ruh

"حماس" تطلب وساطة مصر وتركيا لتصحيح العلاقات مع السودان

آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية