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لهذا السبب .. اشتية : ندرس تأجيل اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

الإثنين 27 سبتمبر 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. اشتية : ندرس تأجيل اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة



رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته المنعقدة في مدينة الخليل اليوم الإثنين، حزمة جديدة من المشاريع التي ستقدم للمحافظة، تصل الى 30 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، إن الاقتصاد بحاجة إلى الأمن، مشيرا إلى أنه قرر خلال اجتماعه الأخير بمدراء الأجهزة الأمنية في الخليل، زيادة عدد أفراد الأمن العاملين في الخليل، بما يحفظ سيادة القانون والأمن.

وأكد اشتية أن الحكومة ستفتتح مستشفى دورا، ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، كما سترفع  عدد العاملين في الحرم الابراهيمي لحماية قدسيته.

وأدان رئيس الوزراء استمرار الاحتلال باستهداف أبناء شعبنا، مؤكدا على وحدة شعبنا وأرضنا في مواجهة مخططات الاحتلال.

وفي موضوع الانتخابات المحلية، قال رئيس الوزراء إنه على ضوء رفض "حماس" إجراء الانتخابات في قطاع غزة، فإن الحكومة ستدرس تأجيل إجرائها في قطاع غزة، إلى المرحلة الثانية، لابقاء باب الحوار مفتوحا.

يتبع...

#محمد اشتيه #الخليل #غزة #الانتخابات المحلية

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