أبو يوسف: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" جمعت باسم شعبنا

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن الأموال التي صادرتها السودان من حركة "حماس" الإخوانية"، جمعت باسم الشعب والقضية الفلسطينية.

وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة "موطني" وفضائية "عودة"، أنه كان الأولى لحماس أن تعطي هذه الأموال لأهلنا في المحافظات الجنوبية، الذين يعيشون أوضاعا معيشية صعبة وخانقة.

واكد أنه آن الأوان للتوجه إلى وحدة وطنية فلسطينية لمواجهة الاحتلال وتوجيه التناقض الرئيسي صوبه، مشددا على ضرورة أن تصب كل الإمكانيات في إطار الجهد النضالي السياسي الوطني.