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رونالدو يخطط للاعتزال مع اليونايتد

الإثنين 27 سبتمبر 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يخطط للاعتزال مع اليونايتد



وكالات / سما /

يخطط الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، للاعتزال داخل أسوار "أولد ترافورد".

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن رونالدو يرى أنه في حالة بدنية تسمح له باللعب مع "الشياطين الحمر" لأكثر من عامين.

ويمتد عقد "صاروخ ماديرا" حاليا مع مانشستر يونايتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث حال اتفق الطرفان.

وأوضحت "ذا صن", أن رونالدو يخطط للاعتزال في مانشستر يونايتد، وبدء مسيرته في عالم التدريب هناك.

وبيّنت أن رونالدو يرى أن البقاء مع مانشستر يونايتد حتى الاعتزال طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مسيرته مع كرة القدم.

#مانشستر يونايتد #كريستيانو رونالدو #رونالدو

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