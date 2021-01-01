الجيش الإسرائيلي يستلم ثلاث طائرات شبح جديدة من طراز "F35"

القدس المحتلة / سما /

​استلم سلاح الجو الاسرائيلي اليوم ثلاث مقاتلات "شبح" جديدة من طراز F-35 والتي أُطلق عليها: AS-28, AS-29 و AS-30 وهي من انتاج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.



وقال الجيش الاسرائيلي في بيان له: إنه بعد استلام الطائرات الجديدة في القاعدة العسكرية "نباطيم" في الجنوب سيرتفع عدد المقاتلات الاسرائيلية من هذا الطراز إلى 30 طائرة، والتي تبلغ قيمة كل واحدة منها 77.9 مليون دولار.



ويوجد في العالم حاليًا 690 مقاتلة من طراز F-35 تتواجد في 29 قاعدة عسكرية بأنحاء العالم، تقع في تسع دول ويعمل بها نحو 1,460 قائد طائرة، و11,025 أفراد صيانة تم تأهيلهم لهذه المهمة.



وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن 11 من مشغلي هذه المقاتلات أعلنوا عن تشغيل أولي (IOC) للمقاتلات، وأعلن ستة منهم عن استخدامها في عمليات قتالية.