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فيديو.. برشلونة يستعيد توازنه بفوز مستحق على ليفانتي

الإثنين 27 سبتمبر 2021 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يستعيد توازنه بفوز مستحق على ليفانتي



وكالات / سما /

استعاد برشلونة توازنه في الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على ليفانتي بثلاثية دون رد، في انتصار مستحق للكتيبة الكتالونية على ضيوف الكامب نو.

واستقبل البارسا ضيفه ليفانتي في لقاء برسم مباريات الأسبوع السابع من الليجا، وغاب فيه رونالد كومان عن التواجد على مقاعد البدلاء بعد طرد مدرب البارسا في المباراة الماضية.

برشلونة دخل المباراة بإصرار كبير على تحقيق الفوز، وظهر ذلك حين نجح الفريق في التقدم بهدف مبكر من توقيع الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب بنفسه وترجمها إلى هدف في الدقيقة السادسة.

واستمر البارسا في السيطرة على مجريات الأمور، ليسفر الضغط الهجومي عن هدف ثان، وهذه المرة حمل توقيع الهولندي لوك دي يونج، الذي وقع على أول هدف له مع البلوجرانا منذ انضمامه للفريق، وجاء ذلك في الدقيقة 14.

وبعد الاستراحة، نجح برشلونة في شن العديد من الهجمات على مرمى ليفانتي لكنه لم ينجح في تسجيل الهدف الثالث إلا في الوقت المبدد عن طريق البديل أنسو فاتي الذي شارك لأول مرة منذ اصابته، مرتدياً القميص رقم 10 الذي اعتاد أن يرتديه اسطورة النادي ليونيل ميسي.

بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 12 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد ليفانتي للنقطة 4 في المركز السابع عشر.

#برشلونة #ليفانتي #الدوري الاسباني

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