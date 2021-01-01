  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فلورنتينو بيريز يؤكد : مبابي سينضم لريال مدريد في الصيف

الإثنين 27 سبتمبر 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلورنتينو بيريز يؤكد : مبابي سينضم لريال مدريد في الصيف



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” نقلاً عن “Gol” عن تأكيد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني لخبر التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم النجم الشاب المميز كيليان مبابي بالانضمام لفريق ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه في نهاية المطاف استمر مع فريقه الباريسي.

وقدّم نادي ريال مدريد أكثر من عرض للتعاقد مع كيليان مبابي، حيث وصل آخر عرض مبلغ 180 مليون يورو، ولكن إدارة باريس رفضت بالرغم من انتهاء عقد النجم الفرنسي في الصيف المقبل.

وحتى الآن لم يتعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة بأن فلورنتينو بيريز تعرض لحادث سير بسيط، لتقوم جماهير ريال مدريد بالتصوير مع بيريز، وأحدهم سأله عن كيليان مبابي، ليرد عليه رئيس الريال “الموسم المقبل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلمة فلورنتينو بيريز تؤكد بأن ريال مدريد قد اتفق بشكلٍ نهائي مع مبابي بشأن الانضمام للنادي الملكي في الصيف المقبل.

#ريال مدريد #مبابي #فلورنتينو بيريز

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : مشهد مروع لقتل مسلم على يد الشرطة الهندية

تحاول تحقيق غايتين إستراتيجيتين.. تحليل إسرائيلي: "حماس تسعى لاستدراج الاحتلال لقلب البلدات بالضفة"

إعلان هوية الشهيد الثاني في جنين

تراجع مكانة القيادة الفلسطينية وحماس مقابل تقدم فتح …احمد عيسى

القسام تزف الشهداء و تدعو إلى "استنزاف العدو بالضفة المحتلة بكافة أشكال المقاومة

اختفاء ستة فلسطينيين في تركيا و”الخارجية ” تتحرك

عضو كنيست يشن هجوما على نفتالي بينيت بسبب أحداث جنين

الأخبار الرئيسية

قيادي في "حماس" يسمي "العنوان الأساسي" للمعركة القادمة مع إسرائيل

الصحة : تسجيل 21 حالة وفاة و 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

لهذا السبب .. اشتية : ندرس تأجيل اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

g6Ruh

"حماس" تطلب وساطة مصر وتركيا لتصحيح العلاقات مع السودان

آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية