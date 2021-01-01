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فيديو.. أرسنال يسحق جاره توتنهام بثلاثية في ديربي شمال لندن

الإثنين 27 سبتمبر 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أرسنال يسحق جاره توتنهام بثلاثية في ديربي شمال لندن



وكالات / سما /

نجح فريق أرسنال في التفوق على جاره وغريمه التقليدي توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق أرسنال منافسه توتنهام هوتسبير، ونجح الجانرز في الفوز باللقاء الثالث على التوالي أمام منافس صعب مثل السبيرز.

وبالرغم من بداية أرسنال السيئة بمسابقة الدوري الإنجليزي، إلا أن الجانرز عاد من بعيد ليتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج بعد أن كان في المركز الأخير.

وافتتح أرسنال مهرجان الأهداف عن طريق نجمه المميز سميث روي بالدقيقة الثانية عشر بعد عمل جماعي رائع.

وضاعف النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هدف أرسنال الثاني بالدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، وبعد أربع دقائق فقط، نجح الهداف الإنجليزي بوكايو ساكا في إحراز الهدف الثالث، لينتهي الشوط بتفوق للجانرز بثلاثية نظيفة.

في الشوط الثاني، حاول توتنهام هوتسبير العودة بالنتيجة في ظل تراجع أرسنال نسبياً بعد شوط أول مثالي، ولكن السبيرز اكتفى بإحراز هدفاً عبر أقدام الكوري الجنوبي هيونج مين سون بالدقيقة 79، لينتهي اللقاء بفوز الجانرز بثلاثة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة، يرتفع أرسنال عند النقطة التاسعة بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة التاسعة بالمركز الحادي عشر.

#أرسنال #توتنهام #لندن #الدوري الإنجليزي

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