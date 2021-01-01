مستوطنون يجبرون رعاة أغنام على ترك أراضيهم جنوب الخليل

الخليل / سما /

أجبر مستوطنون، اليوم الإثنين، رعاة الأغنام على ترك أراضيهم قرب قرية لصيفر في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن مستوطني "يعقوب طاليا" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، هاجموا رعاة الماشية في القرية المذكورة، وشتموهم بألفاظ نابية، ومنعوهم من رعي مواشيهم في أراضيهم، وأجبروهم على مغادرتها.

ومن الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال عزلت قرية لصيفر التي تقطنها عائلة أبو قبيطة، خلف مقطع من جدار الضم والتوسع العنصري، واستولت على أراضي المواطنين، وارغمتهم على التنقل ما بين قريتهم والعالم الخارجي عبر حاجز في جدار الفصل العنصري مخصص لمرور المستوطنين.

كما تقوم سلطات الاحتلال بإعاقة حركة مرور المواطنين من خلال تأخير إصدار تصاريح العبور الخاصة بهم، وحجزهم على الحاجز، وإجراء التفتيش لمشترياتهم وحاجاتهم وحقائب أطفالهم المدرسية، كما يقوم المستوطنون بالاعتداء على ماشيتهم، ومساكنهم، وأراضيهم الزراعية، لإجبارهم على الرحيل عن أراضيهم، لسرقتها، بهدف توسيع المستوطنات في مسافر يطا.