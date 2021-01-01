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مؤسسة إبداع تفتتح المشروع المهني "تمديد شبكات كهرباء منزلية

الإثنين 27 سبتمبر 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتحت مؤسسة ابداع للأبحاث والدراسات والتدريب، اليوم الأحد، الدورة المهارية للشباب "تمديد شبكات كهرباء منزلية"، ضمن مشروع تأهيل الخريجين لسوق العمل 2021، بتمويل الندوة العالمية للشباب الاسلامي – مكتب فلسطين.

وحضر الافتتاح الأستاذ عبد السلام وهبة مدير مؤسسة إبداع، والأستاذ رمضان النيرب مدير منتدى الشباب الحضاري، والمهندس زكريا الجاعوني مدرب المشروع، إضافة إلى مشاركة المتدربين.

وبدوره رحب وهبة بالحضور وبالمشاركين في المشروع المهني، مؤكداً خلال كلمته على أن المشروع يهدف إلى تدريب وتطوير قدرات مجموعة من الشباب والخريجين في مجال التمديدات الكهربائية، وإكسابهم المهارات المهنية والإدارية والفنية اللازمة في إدارة المشروع الخاص، وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية.

وأعرب وهبة عن سعادته الغامرة بهذا المشروع النوعي الذي يستهدف فئة متميزة من الشباب الفلسطيني، معرباً عن أمله في أن يلبي توقعات المشاركين، وأن يشكل إضافة جديدة لهم على الصعيدين العملي والنظري، داعياً إياهم الاستفادة من المشروع من خلال توظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها من خلاله في حياتهم العملية.

وبالجدير بالذكر أن المشروع يستهدف (18) مشارك من الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، بواقع (30) ساعة تدريبية، ومحتوياً على مجموعة من الأنشطة والتكليفات والتدريبات العملية التطبيقية.

#مؤسسة إبداع

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