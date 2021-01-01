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الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية في مدينة الخليل

الإثنين 27 سبتمبر 2021 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية في مدينة الخليل



رام الله / سما /

​يعقد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، جلسته الأسبوعية في مدينة الخليل.

وتجتمع الحكومة في الخليل للاطلاع على أوضاع المحافظة وما تواجهه من تحديات، في ضوء ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي للتوسع الاستيطاني في المدينة، والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون للحرم الإبراهيمي الشريف.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، ترأس يوم السبت المنصرم، اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية ومدرائها في محافظة الخليل، بحضور المحافظ اللواء جبرين البكري.

وأكد اشتية على توجيهات الرئيس محمود عباس بالوقوف على احتياجات المحافظة وتلبيتها، وعلى رأسها تعزيز صمود الموطنين وتوفير الأمن والأمان لهم ولممتلكاتهم، والحفاظ على السلم الأهلي.

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