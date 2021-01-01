حماس: نقدر عاليًا المواقف العراقية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تقدر عاليًا المواقف المسؤولة والنبيلة التي صدرت عن القوى السياسية والمجتمعية، وشيوخ ووجهاء عشائر العراق الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والمؤيدة والداعمة لشعبنا الفلسطيني ومقاومته وقضاياه العادلة.

وذكر المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن تلك المواقف "تعبر عن أصالة العراق وشعبه الشقيق، وحبه وانتمائه الكبير لفلسطين ولشعبنا المرابط".

وأضاف برهوم: "كما نجدد تقديرنا لمواقف الرئاسة والحكومة والقضاء العراقي الرافضة لمحاولات التطبيع مع العدو الصهيوني، والداعمة لنضال شعبنا وحقوقه وثوابته".

وجدد رفض حركته وإدانتها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومن أي مستوى كان، لما له من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته، وعلى المنطقة برمتها.

ودعا برهوم شعوب الأمة العربية والإسلامية كافة إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه المطبعين وفضحهم، والعمل على توفير كل عوامل ومقومات صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته.