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الاحتلال يغلق البوابة الرئيسية لمدرسة الساوية -اللبن الثانوية

الإثنين 27 سبتمبر 2021 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، البوابة الرئيسية لمدرسة الساوية اللبن الثانوية المختلطة، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، "إن سلطات الاحتلال أغلقت بوابة المدرسة الواقعة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، بـاستخدام "لحام الأوكسجين"، وأجبرت الطلبة على سلوك طرق أخرى للوصول إلى البوابة الثانية".

وأضاف "أن طلبة المدرسة يتعرضون لمضايقات واعتداءات متكررة من قبل جنود الاحتلال الذين ينتشرون في المنطقة بشكل دائم".

من جانبه، أوضح مدير المدرسة ياسر غازي لـ"وفا"، أن 420 طالبا وطالبة من قرى اللبن الشرقية، والساوية، وعمورية، واجهوا صعوبة كبيرة في الدخول إلى مدرستهم من البوابة الأخرى؛ بسبب أعمال إعادة تأهيل الطريق المؤدية إليها، والتي أوقف الاحتلال العمل بها منذ الخميس المنصرم.

وفي وقت لاحق، قام مستوطن بركن مركبته على مدخل المدرسة، في خطوة استفزازية، تحت حماية قوات الاحتلال.

#الاحتلال

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