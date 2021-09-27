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لجان المقاومة: الضفة المحتلة مخزون لا ينضب من الفعل المقاوم والثورة

الإثنين 27 سبتمبر 2021 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الاثنين 27/9/2021، أن الثورة والمقاومة المتصاعدة في شوارع الضفة المحتلة، الأبية تُثبت أن الضفة مخزون لا ينضب من الفعل المقاوم والثورة.

وحيت اللجان في تصريح صحفي صادر عن مكتبها الإعلامي، الشباب الثائر في نابلس جبل النار الذي تصدُوا بحجارتهم ورصاصاتهم المباركة لجنود العدو الصهيوني ومستوطنيه المجرمين الذين اقتحموا المدينة.

وشددت اللجان، على أن كل محاولات الاحتلال لكسر إرادة شعبنا هناك لن تجدي نفعا ولن تثنيه عن مواصلة مقاومته وجهاده حتى دحر الاحتلال عن كل أرضنا المباركة.

وبينت لجان المقاومة، أن المطلوب من الأجهزة الأمنية في الضفة وقف التنسيق الأمني واطلاق يد المقاومة حتى يتمكن أبطال شعبنا في الضفة من لجم العدوان والرد على تغول العدو الصهيوني المجرم في دماء أبناء شعبنا.

وكانت اشتباكات ومواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم، بعد اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف في مدينة نابلس، مما أدى لإصابة جنديين "إسرائيليين".

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال انسحبت بعد الاشتباكات والمواجهات العنيفة التي شهدتها المنطقة، مشيرين إلى أنه تم إخلاء المستوطنين والمصابين من جنود الاحتلال تحت وابل من النيران والعبوات الناسفة والحارقة والحجارة التي أمطرت قوات الاحتلال.

#لجان المقاومة

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