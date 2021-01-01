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الصحة بغزة :11 حالة وفاة و1698 إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 27 سبتمبر 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة :11 حالة وفاة و1698 إصابة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 11 حالة وفاة و1698إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5083 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 853 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 165477 إصابة بينها 19992 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 144131 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1354.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 410 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 269.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 407691 شخصًا.

#فيروس كورونا #كورونا في غزة

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