رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى، خبر استشهاد خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في القدس وجنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الضفة تحت النار.. خمسة شهداء في القدس وجنين

الرئيس يعزي والد الشهيد محمد خبيصة

الرئاسة تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين

أبو وندي: لا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم ما لم يتم الاعتراف بالحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني

السفير قواه وي: الصين تدعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

إدانة فلسطينية وعربية واسلامية لمجزرة الاحتلال في القدس وجنين

سفارتنا تتابع حالات اختفاء 6 من مواطنينا في تركيا

اشتية: سلطة النقد تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية

وزير الأوقاف الأردني يحذر من تمكين المتطرفين من ممارسة اقتحامات "الأقصى"

* "الأيام":

استشهاد خمسة شبان برصاص الاحتلال في بدو وبرقين

الرئاسة تدين: جرائم حرب على العالم محاسبة مرتكبيها

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي

"الخارجيـة": السفارة تتابع حالات اختفـاء 6 فلسطينييـن فـي تركيا

سفير الأردن يؤكد دعم المملكة الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

القضاء العراقي يصدر مذكرات توقيف بحق أشخاص دعوا للتطبيع مع إسرائيل

- "كـورونـا": 7 وفيـات، ورصـد 1069 إصابـة و"الصحة" ترسل 300 ألف لقاح إلى القطاع

- ألمانيا: الإشتراكيون الديمقراطيون يتقدمون بفارق طفيف على المحافظين بالانتخابات

* "القدس":

- 5 شهداء واصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجراح خطيرة

- الرئيس يعزي والد الشهيد محمد خبيصة

- وزير الأوقاف الأردني يحذر من تمكين المتطرفين من ممارسة اقتحامات المسجد

- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية بحماية الشرطة

- 7 وفيات و1069 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

- مصادر إسرائيلية: لا تقدم على صفقة تبادل الأسرى

- أعضاء كنيست عرب يطالبون بإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

- "الخارجية": سفارتنا تتابع حالات اختفاء 6 من مواطنينا في تركيا