  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شابا ويستولي على مركبته في عرابة

الإثنين 27 سبتمبر 2021 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من بلدة عرابة، جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل سلمان الشاعر من عرابة، على حاجز برطعة العسكري، واستولت على مركبته.

وفي سياق آخر، جابت، الليلة الماضية، مسيرات حاشدة، شوارع بلدة برقين، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد يوسف صبح (16 عاما)، الذي ارتقى هو والأسير المحرر أسامة ياسر صبح (22 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أُصيب أربعة آخرون، خلال مواجهات في البلدة يوم أمس الأحد.

وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال، وضرورة التصدي لانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا.

#جنين #عرابة

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري ينشر بعض تفاصيل العملية العسكرية الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال

تحاول تحقيق غايتين إستراتيجيتين.. تحليل إسرائيلي: "حماس تسعى لاستدراج الاحتلال لقلب البلدات بالضفة"

بالصور.. الجهاد الاسلامي تزف الشهيد أسامة صبح الذي استشهد في محافظة جنين

إعلان هوية الشهيد الثاني في جنين

بالفيديو : مشهد مروع لقتل مسلم على يد الشرطة الهندية

تراجع مكانة القيادة الفلسطينية وحماس مقابل تقدم فتح …احمد عيسى

القسام تزف الشهداء و تدعو إلى "استنزاف العدو بالضفة المحتلة بكافة أشكال المقاومة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة :11 حالة وفاة و1698 إصابة بفيروس كورونا

g6Ruh

"حماس" تطلب وساطة مصر وتركيا لتصحيح العلاقات مع السودان

آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

الجيش

نتائج التحقيقات الأولية: الاحتلال فشل بالعثور على أسلحة بالضفة وعنصراه أصيبا بـ"نيران صديقة"

حماس

“إعادة الجثامين أولاً”.. هكذا تخرج إسرائيل من ملعب حماس وشروطها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية