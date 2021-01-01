اختفاء ستة فلسطينيين في تركيا و”الخارجية ” تتحرك

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تتابع اختفاء آثار عدد من المواطنين الفلسطينيين على الأراضي التركية، بالتنسيق مع الوزارة والمؤسسة الأمنية الوطنية التركية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت الخارجية في بيان صحافي، مساء الأحد، أن أربعة مواطنين فلسطينيين اختفت آثارهم في اسطنبول، وآخر في مدينة قونيا، وسادس على الحدود التركية اليونانية .

وأضافت أن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، والقنصلية العامة في اسطنبول، شكلتا خلية أزمة لإدارة هذا الموضوع تتابع كل هذه الحالات وتواصل اتصالاتها مع أجهزة الدولة التركية الرسمية عبر مخاطبات ومتابعات رسمية لكشف مصيرهم وبيان أسباب اختفائهم .

وتمنت السفارة على كل من لديه معلومة في الجمهورية التركية حول هذا الموضوع، أن يتقدم بها إلى الجهات الرسمية، مع الدعوة إلى توخي الحيطة والحذر، والحرص على تسوية أوضاعهم القانونية من حيث الإقامات الرسمية في الدولة حسب القوانين المعمول بها.