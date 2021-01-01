حماس: الشباب المنتفض بالضفة خزان الثورة

غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الاثنين، إن الشباب المنتفض في كل مدن الضفة الغربية أثبتوا أنهم خزان الثورة ومدد الانتفاضة حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالتحرير والعوة.

ووجه قاسم في تصريح صحفي مقتضب له، التحية لـ “السواعد الرامية بالحجارة والرصاص في نابلس جبل النار”، التي تصدت لاقتحام الجيش والمستوطنين وأوقعت إصابات في صفوفهم فجر اليوم.

وتشهد عدة مدن الضفة مواجهات واشتباكات مسلحة بشكل شبه يومي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، حيث أصيب فجر اليوم جنديين خلال تلك المواجهات والاشتباكات في نابلس، فيما أصيب آخرين أمس في جنين.