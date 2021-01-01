مصرع شابين واصابة آخر بجراح خطرة جراء حادث سير قرب مخيم الفوار

رام الله / سما /

​ لقي شابين مصرعهما، بعد منتصف الليل، وأصيب شاب آخر بجراح وصفت بالخطرة، جراء خادث سير وقع قرب قرية الهجرة القريبة من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان الشابين: محمد ماهر شديد و عمار الشوابكة، قد لقيا مصرعهما، فيما اصيب الشاب سيف عمرو بجراح خطيرة، تم اسعافه الى مستشفى الميزان في الخليل لتلقي العلاج.

من جانبه، اوضح الدكتور شريف الطردي الناطق باسم مستشفى الميزان التخصصي، ان الاطباء والطواقم الطبية في المستشفى يعملون حاليا على انقاذ حياة شاب وصل لقسم الطوارئ في المستشفى واصابته خطرة، جراء حادث السير، كما وصل الشاب عمار الشوابكة 25 عاما متوفيا.