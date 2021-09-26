بالفيديو : مشهد مروع لقتل مسلم على يد الشرطة الهندية

وكالات

أثار مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم، ثم واصلوا ركل وضرب الرجل بالعصي والأقدام، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل.

ودشن ناشطون وسم "الهند_تقتل_المسلمين"، للتنديد بالتعامل العنيف للسلطات الهندية إزاء المسلمين خلال عملية تهجير الآلاف منهم في ولاية آسام، وإزالة مساكنهم بحجة أنها مقامة على أرض مملوكة للدولة.

وأظهر مقطع الفيديو، صحفيا يُدعى "بيجوي بانيا" وهو يشارك في عملية الضرب والركل.

ولاحقا قالت الشرطة إنه تم القبض على المصور، بينما لم تؤكد هوية الضحية.

الحكومة الهندية العنصرية تنفذ حملة جديدة تستهدف #المسلمين تهدم المساجد وتحرق البيوت وتنفذ إعدامات ميدانية.

المسلمون يُبادون وأمة الإسلام تتفرج بل بعضها يدعم حكومة المجرم #مودي والعالم المنافق كالعادة سعيد بذلك.#الهند_تقتل_المسلمين#مسلمي_الهند_يبادون pic.twitter.com/j55TbWLupD — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) September 26, 2021

وذكرت مواقع هندية أخرى أن شخصين قُتلا في إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء اعتراض حشد ضخم على تنفيذ الشرطة والإدارة المحلية حملة إخلاء ضخمة في قرية جوروخوتي في منطقة دارانج في الولاية.

ودفع الحادث حكومة ولاية آسام إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق قضائي في الأسباب والظروف التي أدت إلى إطلاق الشرطة النار، بحسب المصدر نفسه.

وتواجه الحكومة الهندية، اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز بحقهم، وأثار الفيديو غضبًا عارمًا على منصات التواصل.