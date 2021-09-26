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بالفيديو : مشهد مروع لقتل مسلم على يد الشرطة الهندية

الإثنين 27 سبتمبر 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو : مشهد مروع لقتل مسلم على يد الشرطة الهندية



وكالات

أثار مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم، ثم واصلوا ركل وضرب الرجل بالعصي والأقدام، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل.

ودشن ناشطون وسم "الهند_تقتل_المسلمين"، للتنديد بالتعامل العنيف للسلطات الهندية إزاء المسلمين خلال عملية تهجير الآلاف منهم في ولاية آسام، وإزالة مساكنهم بحجة أنها مقامة على أرض مملوكة للدولة.

وأظهر مقطع الفيديو، صحفيا يُدعى "بيجوي بانيا" وهو يشارك في عملية الضرب والركل.

ولاحقا قالت الشرطة إنه تم القبض على المصور، بينما لم تؤكد هوية الضحية.

وذكرت مواقع هندية أخرى أن شخصين قُتلا في إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء اعتراض حشد ضخم على تنفيذ الشرطة والإدارة المحلية حملة إخلاء ضخمة في قرية جوروخوتي في منطقة دارانج في الولاية.

ودفع الحادث حكومة ولاية آسام إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق قضائي في الأسباب والظروف التي أدت إلى إطلاق الشرطة النار، بحسب المصدر نفسه.

وتواجه الحكومة الهندية، اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز بحقهم، وأثار الفيديو غضبًا عارمًا على منصات التواصل.

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