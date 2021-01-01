  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أجواء معتدلة وانخفاض على درجات الحرارة

الإثنين 27 سبتمبر 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء معتدلة وانخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، معتدلاً في المناطق الجبلية، حارًا نسبيًا في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري ينشر بعض تفاصيل العملية العسكرية الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال

بينت حول الأحداث الجارية: الجيش الإسرائيلي تحرّك ضد عناصر "حماس" لهذا السبب ..

تحاول تحقيق غايتين إستراتيجيتين.. تحليل إسرائيلي: "حماس تسعى لاستدراج الاحتلال لقلب البلدات بالضفة"

بالصور.. الجهاد الاسلامي تزف الشهيد أسامة صبح الذي استشهد في محافظة جنين

إعلان هوية الشهيد الثاني في جنين

تراجع مكانة القيادة الفلسطينية وحماس مقابل تقدم فتح …احمد عيسى

القسام تزف الشهداء و تدعو إلى "استنزاف العدو بالضفة المحتلة بكافة أشكال المقاومة

الأخبار الرئيسية

آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

الجيش

نتائج التحقيقات الأولية: الاحتلال فشل بالعثور على أسلحة بالضفة وعنصراه أصيبا بـ"نيران صديقة"

حماس

“إعادة الجثامين أولاً”.. هكذا تخرج إسرائيل من ملعب حماس وشروطها

نيويورك تايمز: حكومة بينيت تزيد من الاتصالات مع السلطة.. تحسين حياة الفلسطينيين بدون حل النزاع

الجيش الاسرائيلي يتأهب على حدود غزة تحسبًا لأي هجوم صاروخي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية