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عائلة الأسير الجريح سعايدة قلقة على مصير ابنها

الأحد 26 سبتمبر 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الأسير الجريح سعايدة قلقة على مصير ابنها



جنين /سما/

عبّرت عائلة الأسير الجريح سعد زيدان سعايدة (35 عاما) من مخيم جنين، الذي اعتقلته قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، عن قلقها وتخوفها على مصير نجلها.

وقال والد الجريح للوكالة الرسمية للأنباء، إن نجله أصيب بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه وهو داخل مركبته في بلدة برقين، واعتقاله مصابا.

وأضاف “كان سعد متوجها إلى مكان عمله في أراضي الـ48 للعمل، برفقة السائق جميل محمد سعايدة أبو صويص الذي أصيب بشظايا رصاص الاحتلال، إلى جانب شقيقه عودة.

وناشد العائلة كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل لمعرفة مصير نجلها ومكان اعتقاله.

#الجريح سعد زيدان سعايدة #اعتقالات #قوات الاحتلال #جنين

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