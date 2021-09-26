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لقاء حواري حول “آليات تفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني في أمريكا

الأحد 26 سبتمبر 2021 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء حواري حول “آليات تفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني في أمريكا



غزة /سما/

عقد المنتدى الحواري الشبابي بالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد الموافق 26/9/2021م،  لقاء حواري  بعنوان: “آليات تفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية”، عبر برنامج زووم.

وتحدث أ. بادي علي، ناشط فلسطيني من الولايات المتحدة الأمريكية جول دور الجاليات الفلسطينية لتفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الوضع تغير بشكل كبير، كما أن الأجيال تغيرت حيث أصبحت أوعى وتقوم بالعديد من الأنشطة لدعم القضية الفلسطينية.

وبين أن دور الجاليات الفلسطينية في أمريكا يرتكز على 4 أبعاد، وهي البعد الإنساني والإسلامي، والعربي والفلسطيني، مؤكداً على أهمية البعد الإنساني في دعم القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية إنسانية وسياسية في المقام الأول.

ونوه إلى أن أغلب الأموال التي تصل إلى المؤسسات الداعمة لفلسطيني تصل من باكستان والهند والعرب والفلسطينيين، كما أن غالبية المشاركين في المظاهرات الداعمة للفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي هم من العرب والمسلمين لأنهم يدركون أهمية فلسطين والمسجد الأقصى.

وأكد على الجاليات في أمريكا في مدينته تقوم كل شهر بتقديم الطعام للمهاجرين، وللفقراء ونسعى من خلال هذه الأمر إلى تقوية علاقاتنا سواء كأفراد أو مؤسسات مع المجتمع، وعندما تحتاج المجتمع سيأتي لك.

بدوره أكد أ.سامي زيتاوي، ناشط فلسطيني من الولايات المتحدة الأمريكية، أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة كان قوي جداً، ولوحظ ذلك بشكل كبير على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبين أنه وسائل الإعلام الأمريكية غطت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتثبت للعالم مصداقيتها وحياديتها، وفرض هذا الأمر فرضاً عليها، الأمر الذي منعها من تزوير الحقائق مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي والكاميرات.

وتتطرق إلى أساليب التضامن مع الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية”، والتي تمثلت دعم السياسيين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في الانتخابات الأمريكية، وجمع التبرعات لحملاتهم الانتخابية، وتنظيم المظاهرات المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والمتضمنة معه

#حشد #الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

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