بينيت يجتمع مع وزراء خارجية البحرين والامارات اليوم في نيويورك

القدس المحتلة /سما/

يجتمع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم مع وزير الخارجية البحريني ووزير شؤون الدولة في وزارة الخارجية الاماراتية اليوم في نيويورك والتي وصلها بعد ظهر اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيلقي خطابه الاثنين.

وقال مسؤول كبير في حاشية رئيس الحكومة لصحافيين ان النقاط المركزية التي من المتوقع ان يركز خطابه عليها هي الموضوع الايراني حيث سيخصص جزءا كبيرا له في كلمته، وقال :"سيتحدث عن المرحلة الحرجة للبرنامج النووي الايراني، وعن الارهاب الايراني والقيادة الايرانية" واشار المسؤول "سيقول تصريحا واضحا عن النووي الايراني-نحن نهتم بالأفعال وليس بالاقوال، يجب التحدث للعالم حول هذا، لكن من المهم بهذه المرة العمل".

ومن المتوقع ان يتطرق بينيت ايضا الى القضية الفلسطينية لكن بحسب المسؤول ليس من المتوقع ان يتطرق له بتوسع، وقال :"من المهم بالنسبة له عن احساسه وتحويلة الى سياسة، 73 عاما اسرائيل والصراع مثل التوأم، هذا امر ليس صحي، وضع الامور مثل توأم سيامي مع الشأن الفلسطيني، هذا لن يخدم شيئا، لا يوجد لدينا مشكلة مع خطوات مدنية اقتصادية وتحسين الحياة اليومية، لكن في الوقت الحالي ، لن يكون امر يتجاوز ذلك".

ومن المتوقع ان يقوم بينيت باستعراض النموذج الاسرائيلي حول مكافحة كورونا وسيقترح امام العالم، العمل بموجبه، ايضا سيتحدث عن اتفاقيات ابراهيم في كلمته كيف سيتم البناء عليها، واشار المسؤول ان رئيس الحكومة كتب غالبية خطابه بنفسه.

وبعد الكلمة الاثنين سيقوم رئيس الحكومة الاسرائيلية بالقاء خطاب امام الفيدرالية اليهودية لأمريكا الشمالية ورؤساء منظمات أخرى، ايضا سيتجتمع بينيت مع الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ومع سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة ليندا-توماس غرينفيلد.