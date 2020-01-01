لجنة دعم الصحفيين تدين اعتقال الاحتلال للصحفي عاصم الشنار ومنعه من السفر

غزة /سما/

أدانت لجنة دعم الصحفيين بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتقال الصحفي عاصم الشنار.

وأوضحت اللجنة أن الاحتلال اعتقل الصحفي الشنار(25 عاماً)، من مدينة نابلس، خلال سفره عن طريق جسر الملك حسين(معبر الكرامة)، أمس السبت، للالتحاق بالدراسات العليا في الخارج، وانقطع الاتصال به بعد اجتيازه الجانب الفلسطيني من المعبر.

وذكرت عائلة الصحفي الشنار، أن الصحفي أبلغ الارتباط الفلسطيني صباح اليوم الأحد، أنه قيد الاعتقال لدى الاحتلال، وهو أسير سابق لمرتين أمضى خلالهما عشرة أشهر في سجون الاحتلال.

بدوره، قال صالح المصري منسق لجنة دعم الصحفيين في الاراضي الفلسطينية، إن الاحتلال يتمادى في انتهاكاته في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي بمهنية، وحرية التنقل والسفر.

وأشار المصري إلى أن الاحتلال اعتقل يوم الجمعة الماضية الصحفي أيمن قواريق خلال تواجده في المسجد الأقصى، لافتا الى ان محكمة الاحتلال أصدرت قراراً ظهر اليوم الاحد بالافراج عن قواريق .

وزاد أن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً الأسبوع الماضي بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لمدة 4 شهور، بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله الصحفي نضال نعيم أبو عكر (53 عاماً)، من بيت لحم. وكان يعمل مديراً لإذاعة الوحدة التي تبث من مخيم الدهيشة، وهو أسير محرر كان أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب من 17 عاماً على فترات متفرقة، معظمها في الاعتقال الإداري.

كما حذر المصري، من ملاحقة الاحتلال للصحفيين الذين يستكملون دراساتهم العليا في الجامعات الدولية، ويتعمد في منع اخرين من السفر للتعليم او لعقد مؤتمرات وندوات بحثية كمنع الصحافية مجدولين حسونة من السفر لتركيا، واحتجازها عدة مرات، وكذلك اعتقال الصحفي مجاهد مرداوي (لا يزال معتقلا) أثناء عودته من ماليزيا بعد إنهاء مقررات التخرج لماجستير الإعلام والعلاقات العامة بتاريخ 23 أيلول 2020، وتمديد اعتقاله عدة مرات لمدة عشرة أشهر.

وذكر المصري الاحتلال يعتقل في سجونه ما يزيد عن 24 صحافياً من بينهم (9)صحفيين معتقلين وصدرت احكام فعلية بحقهم، و (8) صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة مع تجديد اعتقالهم الإداري عدة مرات، وكما زاد عدد الصحفيين الموقوفين إلى (7) صحفيين بانتظار الحكم عليهم، وذلك بعد اعتقال الاحتلال الصحفي الشنار.

وأكد المصري، أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الصحفيين في محاولة منها لحجب الحقيقة عن العالم ، رافضاً بشدة حملات الاعتقالات المسعورة التي يرتكبها الاحتلال

بشكل شبه يومي بحق الصحفيين.

وطالب كل المؤسسات الصحفية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الممنهج بحق الصحفيين، داعياً المؤسسات الحقوقية لفضح الاحتلال في كل المحافل الدولية والضغط على إسرائيل لوقف ملاحقتها للصحفيين والإفراج عن 24 صحفياً معتقلين داخل سجون الاحتلال.