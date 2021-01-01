الفعاليات والقوائم الانتخابية تطلق مذكرة لعقد انتخابات شاملة خلال 6 شهور

رام الله /سما/

أطلقت الحراكات والقوى والفعاليات والقوائم الانتخابية الأحد، مذكرة تدعو لعقد انتخابات شاملة في موعد أقصاه ستة شهور بما فيها القدس المحتلة.

وعقدت الحراكات مؤتمرًا صحفيًا برام الله، أطلقت خلاله مذكرة دعت فيها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال ستة شهور، بما فيها القدس ودون ربطها بموافقة الاحتلال.

وحملت المذكرة عنوان "موحدون من أجل الحرية والعدالة والكرامة والتغيير"، حيث دعت الحراكات الجمهور الفلسطيني إلى التوقيع عليها ورقيا وإلكترونيا.

وأكدت المذكرة التي تلاها جهاد حرب، على أن الانتخابات هي الوسيلة الأفضل لاختيار المواطنين لممثليهم في المؤسسات السياسية الحاكمة وتهيئة البيئة الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، والالتزام بنتائجها، بما يضمن إعادة بناء منظمة التحرير على قاعدة الشراكة، بعيدَا عن التفرد والإقصاء وتشكيل المجلس الوطني على أساس الانتخابات الحرة.

ودعت المذكرة إلى تحقيق العدالة للشهيد نزار بنات، وضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتورطين بجريمة قتله، ولكل المستويات الأمنية والسياسية.

وطالبت المذكرة بصون الحريات العامة وحمايتها، باعتبارها حقا دستوريا ينص عليه القانون الأساسي، مطالبة مؤسسات السلطة بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والإعلام، وضمان حماية المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات لمنع الاعتداء على الذين يمارسون حقهم وفق القانون.

