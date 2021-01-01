خيمة عزاء لشهداء جنين والقدس الخمسة وسط مدينة غزة

غزة /سما/

أقامت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الأحد خيمة عزاء لشهداء جنين والقدس الذين ارتقوا خلال عملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباحًا بالضفة المحتلة.

وشارك بالخيمة التي أقيمت بساحة الجندي المجهول وسط غزة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومتضامنين وأسرى محررين ووجهاء ومخاتير.

وقال القيادي بحركة حماس زكي دبابش إن هذه الفعالية جاءت وفاءً لشهداء القدس وجنين، حيث تداعت لجنة فصائل العمل الوطني والإسلامي خلال اجتماعها صباح اليوم

وأقرت هذه الفعالية تكريمًا لهؤلاء الشهداء الابطال الذين هم على طريق الحرية والاستقلال.

وأكد دبابش أن خيمة العزاء اليوم تأتي من باب الوفاء وأقل الواجب من أبناء شعبنا في غزة للمقاومين الأحرار بالضفة المحتلة؛ "لنؤكد أن دمنا واحد وهمنا واحد وجرحنا واحد؛ سنظل مستمرين بالعطاء حتى تحرير فلسطين".

من جهته، قدّم القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب التعازي للشهداء، مؤكدًا أن استشهادهم لن يثني شعبنا عن مواصلة الجهاد والمقاومة.

وأكد حبيب أن أبطالنا قدّموا رسالة لشعبنا للاستمرار بالمقاومة فهي الطريق الوحيد لإعادة كرامتنا المهدورة، ونحي شهدائنا الأبرار؛ "فنحن ماضون حتى كنس المحتل".

بدوره، أكد الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح نشأت الوحيدي أن إقامة فصائل العمل الوطني والإسلامي لخيمة العزاء بغزة يأتي تأكيدًا على الوفاء للشهداء الأكرم منا جميعًا؛ الذين قضوا نحبوهم في جرائم عنصرية اسرائيلية تأبى إلاّ أن تتجدد على مدار الساعة.

وقال الوحيدي "نعاهد الشهداء أن نمضي على دربهم ودرب الأسرى والجرحى الذي يرسموه بدمائهم الزكية الطاهرة من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية وعلى كل الحقوق الفلسطينية التي يقضي من اجلها الشهداء.

وأضاف: "اليوم نقول العهد هو العهد والقسم هو القسم وعلى طريق الوحدة الوطنية بإذن الله التي دعا اليها الشهداء من قادة العمل الوطني والسياسي".

وقتلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد 5 شبان في محافظتي جنين والقدس، فيما كشفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية عن إصابة ضابط وجندي من وحدة "دفدفان" الخاصة بجراح خطيرة خلال اشتباكات أثناء عملية ضد "خلايا عسكرية لحركة حماس".

