رأفت يُطالب بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المستمرة بحق شعبنا

رام الله /سما/

عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، صالح رأفت، مساء يوم الأحد، على اغتيال قوات الاحتلال الاسرائيلي خمسة شبان في محافظتي القدس وجنين.

وقال رأفت في تصريحات صحفية: "إنّ "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، تسجل جريمة حرب أخرى تضاف إلى مسلسل جرائمها المستمرة والمتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، محملَا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج استمرار هذا التصعيد.

وأضاف أنّ حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة استهداف الفلسطينيين ووجودهم من خلال تعزيز عمليات التطهير العرقي الممنهجة القائمة على القتل المتعمد وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس ومحيطها وهدم المنازل، وحصار قطاع غزة، وغيرها من الممارسات الإرهابية التي تهدف "إسرائيل" من خلالها لفرض أمر واقع على الأرض يقوض أسس بناء الدولة الفلسطينية.

وطالب رأفت، المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري وإرادة سياسية حقيقية واضحة لوقف النهج الاجرامي والمجازر التي ترتكبها "إسرائيل" بحق أبناء شعبنا.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لإلزام "إسرائيل" بالقوانين والقرارات الدولية والضغط عليها من أجل وقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاسبتها على جرائمها التي ترتكبها بحق الإنسانية، واتخاذ التدابير الفاعلة لمحاسبتها على ممارساتها وإجراءاتها المنافية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.