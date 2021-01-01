  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت يُطالب بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المستمرة بحق شعبنا

الأحد 26 سبتمبر 2021 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت يُطالب بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المستمرة بحق شعبنا



رام الله /سما/

عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، صالح رأفت، مساء يوم الأحد، على اغتيال قوات الاحتلال الاسرائيلي خمسة شبان في محافظتي القدس وجنين.

وقال رأفت في تصريحات صحفية: "إنّ "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، تسجل جريمة حرب أخرى تضاف إلى مسلسل جرائمها المستمرة والمتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، محملَا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج استمرار هذا التصعيد.

وأضاف أنّ حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة استهداف الفلسطينيين ووجودهم من خلال تعزيز عمليات التطهير العرقي الممنهجة القائمة على القتل المتعمد وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس ومحيطها وهدم المنازل، وحصار قطاع غزة، وغيرها من الممارسات الإرهابية التي تهدف "إسرائيل" من خلالها لفرض أمر واقع على الأرض يقوض أسس بناء الدولة الفلسطينية.

وطالب رأفت، المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري وإرادة سياسية حقيقية واضحة لوقف النهج الاجرامي والمجازر التي ترتكبها "إسرائيل" بحق أبناء شعبنا.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لإلزام "إسرائيل" بالقوانين والقرارات الدولية والضغط عليها من أجل وقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاسبتها على جرائمها التي ترتكبها بحق الإنسانية، واتخاذ التدابير الفاعلة لمحاسبتها على ممارساتها وإجراءاتها المنافية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

#منظمة التحرير #صالح رأفت #الجرائم الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صور : 5 شهداء باشتباكات مسلحة مع الاحتلال قرب القدس وجنين

الاعلام العبري ينشر بعض تفاصيل العملية العسكرية الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال

بينت حول الأحداث الجارية: الجيش الإسرائيلي تحرّك ضد عناصر "حماس" لهذا السبب ..

غانتس : عباس أصدر إنذارًا وتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

أول تعليق لحركة حماس على ارتقاء شهداء جنين والقدس

شكري يعلن عن "إنجاز كبير" في ملف سد النهضة

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم جنين وقراها فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

نيويورك تايمز: حكومة بينيت تزيد من الاتصالات مع السلطة.. تحسين حياة الفلسطينيين بدون حل النزاع

الجيش الاسرائيلي يتأهب على حدود غزة تحسبًا لأي هجوم صاروخي..

كوخافي يدعي: منعنا هجمات كبيرة كان من الممكن أن تمتد إلى القدس وتل أبيب

89

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن كمين برقين الدموي

8

تحاول تحقيق غايتين إستراتيجيتين.. تحليل إسرائيلي: "حماس تسعى لاستدراج الاحتلال لقلب البلدات بالضفة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية