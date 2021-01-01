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التعاون الإسلامي تدين الجريمة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد 5 فلسطينيين

الأحد 26 سبتمبر 2021 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي تدين الجريمة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد 5 فلسطينيين



جدة /سما/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين في مدينتي القدس وجنين.

واعتبرت المنظمة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، هذه الجريمة امتدادا للسياسات المتواصلة التي تمارسها إسرائيل، قوة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

وحمّلت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمْل إسرائيل على وقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

#منظمة التعاون الإسلامي #قوات الاحتلال #الجرائم الإسرائيلية

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