الرئيس يهاتف والد الشهيد محمد خبيصة

رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، علي خبيصة، معزيًا باستشهاد نجله محمد (28 عاما)، الذي استشهد أول أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية للعائلة باستشهاد ابنها محمد، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

بدوره، شكر والد الشهيد محمد، الرئيس على هذا الاتصال، وتمنى له موفور الصحة والتوفيق في خدمة أبناء شعبه ووطنه.