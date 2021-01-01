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هنية يهاتف عوائل الشهداء في الضفة.. ويؤكد: دماءهم لن تذهب هدرًا

الأحد 26 سبتمبر 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف عوائل الشهداء في الضفة.. ويؤكد: دماءهم لن تذهب هدرًا



غزة /سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عوائل الشهداء الذين ارتقوا فجر اليوم في جنبن والقدس، مشددًا على أن دماءهم لن تذهب هدرًا، وهي على طريق تحرير القدس والأقصى.

وقال هنية خلال الاتصال إن "في الضفة مخزونا بشريًا ومعنويًا وإيمانيًا وجهاديًا لا يقل عن المخزون الذي نفخر به في غزة".

وعبّر عن فخره واعتزازه بهؤلاء الأبطال الذين كسروا الحلقات الجهنمية التي يحاول الاحتلال وأعوانه فرضها في الضفة الغربية، ورسخوا معادلة المقاومة لحماية مرحلة ما بعد سيف القدس التي فرضتها كتائب القسام وفصائل المقاومة في غزة.

وشدّد على أن الشهداء الأربعة بتضحياتهم أكدوا أن للأقصى والقدس حراسا يدافعون عنهما، لافتًا إلى أنه يجري في الضفة أحداث تتوالى داخل القدس وخارجها، آخرها الستة أبطال الذي حرروا أنفسهم، وشهداء حراس الجبل من المقاومة الشعبية في بيتا، ثم هذه المحطة العظيمة التي ارتقى فيها الشهداء الأبطال وترجلوا عن صهوة جوادهم بعد حياة حافلة بالسجون والمطاردة والمقاومة تُوّجت بالشهادة.

وثمّن رئيس الحركة ثبات آباء الشهداء وأمهاتهم الخنساوات اللواتي يجددن معاني الثبات والصبر لنساء فلسطين عامة والضفة خاصة.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #شهداء الضفة #جنين #القدس #قوات الاحتلال

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