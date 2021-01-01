الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا حول اختفاء 6 من مواطنين في تركيا

رام الله /سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية والقنصلية العامة في اسطنبول وبالتنسيق التام مع الوزارة والمؤسسة الأمنية الوطنية، تتابع حالات اختفاء عدد من المواطنين من أبناء شعبنا على أراضي الجمهورية التركية، بلغ عددهم خلال هذا الشهر حتى الآن ستة، 4 في اسطنبول، وحالة في مدينة قونيا، وحالة أخرى على الحدود التركية اليونانية .

وأضافت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن السفارة التي شكلت خلية أزمة لإدارة هذا الموضوع تتابع كل هذه الحالات وتواصل اتصالاتها مع أجهزة الدولة التركية الرسمية عبر مخاطبات ومتابعات رسمية لكشف مصيرهم وبيان أسباب اختفائهم .

وتمنت السفارة على كل من لديه معلومة من مواطنينا في الجمهورية التركية حول هذا الموضوع، أن يتقدم بها إلى الجهات الرسمية، داعية كافة مواطنينا في تركيا إلى توخي الحيطة والحذر، والحرص على تسوية أوضاعهم القانونية من حيث الإقامات الرسمية في الدولة حسب القوانين المعمول بها.