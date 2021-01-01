الكشف عن الحالة الصحية للضابط والجندي اللذان أصيبا خلال اشتباكات جنين فجر اليوم

القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، عن الحالة الصحية للضابط والجندي، اللذان أصيبا، خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين في جنين فجر اليوم.

وذكرت قناة "كان" العبرية، نقلا عن مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى رامبام "يارون بار-لافي"، قوله: "تم إجراء عملية جراحية ناجحة للضابط والجندي اللذان أصيبا في الضفة فجر اليوم، وهما في حالة خطيرة ولكنها مستقرة، هما الآن تحت التخدير والتنفس الصناعي".

وأضاف: "أنّه من المتوقع إجراء المزيد من العمليات الجراحية لهما في الأيام المقبلة".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال أعلنت، ظهر اليوم الأحد، أنّ ضابطًا ومجندًا من وحدة دوفدفان أصيبا بجروح خطيرة، ليلة أمس، خلال اشتباك مسلح مع شبان فلسطينيين في برقين بالقرب من جنين.