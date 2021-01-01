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إصابات واعتقال شقيقين بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

الأحد 26 سبتمبر 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقال شقيقين بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس



القدس المحتلة /سما/

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق واعتقل شقيقان، مساء اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قريتي بدو وبيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى اصابة عدد منهم بالاختناق، نقل أحدهم إلى مركز طبي قريب، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وصالح ديوان من بلدة بيت اجزا.

وتركزت المواجهات قرب جدار الفصل العنصري الذي يفصل قريتي بيت إجزا وبدو عن القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين والمنازل.

#اعتقالات #قوات الاحتلال #مواجهات #قرية بدو

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