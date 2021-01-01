  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الاسرائيلي يتأهب على حدود غزة تحسبًا لأي هجوم صاروخي..

الأحد 26 سبتمبر 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يتأهب على حدود غزة تحسبًا لأي هجوم صاروخي..



القدس المحتلة /سما/

قال اللواء ايتان دانغوت المنسق السابق لعمليات الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية، إن الجيش الإسرائيلي سيكون في حالة تأهب في المستوطنات المحيطة لقطاع غزة تحسبًا لأي هجوم صاروخي، يأتي ردًا على استشهاد الفلسطينيين الخمسة في الضفة الغربية. 
 
وأضاف دانغوت، وفقًا لإذاعة الجيش، "رغم أن حماس في وضع حساس نسبيًا، إلا أنه من غير المستبعد الرد على أحداث الضفة".
 
وتساءل، هل سيمنع ذلك إطلاق الصواريخ؟ لا، سيكون الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب في الأيام المقبلة.
 
ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر الاحد، في مدينة بورقين بمدينة جنين، بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، واصابة ضابط وجندي اسرائيلييْن.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #حركة حماس #صواريخ غزة #المقاومة الفلسطينية #غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

صور : 5 شهداء باشتباكات مسلحة مع الاحتلال قرب القدس وجنين

الاعلام العبري ينشر بعض تفاصيل العملية العسكرية الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال

بينت حول الأحداث الجارية: الجيش الإسرائيلي تحرّك ضد عناصر "حماس" لهذا السبب ..

غانتس : عباس أصدر إنذارًا وتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

أول تعليق لحركة حماس على ارتقاء شهداء جنين والقدس

شكري يعلن عن "إنجاز كبير" في ملف سد النهضة

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم جنين وقراها فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

كوخافي يدعي: منعنا هجمات كبيرة كان من الممكن أن تمتد إلى القدس وتل أبيب

89

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن كمين برقين الدموي

8

تحاول تحقيق غايتين إستراتيجيتين.. تحليل إسرائيلي: "حماس تسعى لاستدراج الاحتلال لقلب البلدات بالضفة"

شهدا

مسؤول إسرائيلي : حماس تصعّد بالضفة ويتوعد قادتها في غزة

7 وفيات و1069 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية