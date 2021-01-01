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حماس تدعو لوقف الملاحقات وإنهاء الاعتقالات بحق كوادر الكتلة الإسلامية في الضفة

الأحد 26 سبتمبر 2021 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لوقف الملاحقات وإنهاء الاعتقالات بحق كوادر الكتلة الإسلامية في الضفة



غزة /سما/

قالت حركة حماس، مساء اليوم، إن حملة الاعتقالات والملاحقات التي تشنها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح مدانة ومستنكرة، ولا تخدم إلا أهداف الاحتلال الصهيوني. استهداف النشطاء وكوادر الكتلة الإسلامية والنخب الطلابية في الضفة الغربية يعبر عن حالة الاستبداد التي تمارسها أجهزة أمن السلطة والعقلية الأمنية المقيتة التي تنتهجها.

ودعت حماس في بيان لها، إلى وقف الملاحقات، وإنهاء الاعتقالات بحق كوادر الكتلة الإسلامية، وإطلاق سراحهم، ومنحهم المساحة الواسعة لممارسة عملهم النقابي وخدمة الطلاب في مختلف الجامعات.

#حركة حماس #السلطة الفلسطينية #الكتلة الاسلامية #جامعة النجاح

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