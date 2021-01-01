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حسن يوسف: دماء الشهداء طريق الوصول للنصر والتمكين

الأحد 26 سبتمبر 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسن يوسف: دماء الشهداء طريق الوصول للنصر والتمكين



رام الله /سما/

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف أن الاحتلال واهم إن ظن أنه باستشهاد وارتقاء عدد من الشهداء في الضفة الغربية سينهي مشوار المقاومة ضد الاحتلال.

وقال يوسف إنه لا يمكن لقوة في الأرض أن تكسر أو تثني الفلسطيني عن المضي في مشروع المقاومة حتى ينال حريته وحقوقه كاملة غير منقوصة.

وشدد على أن مرتبة الشهادة ودماء الشهداء هي الطريق الأقصر للوصول للأهداف والوصول للنصر والتمكين.

وأوضح أن المسيرات التي تجوب الضفة هي جزء من الفعاليات التي من واجب الشعب الفلسطيني الخروج فيها، والمشاركة فيها في كل أماكن تواجده، وذلك نصرة لدماء الشهداء، وللتأكيد على أن الشهداء هم من يفرشون لنا طريق الحرية للوصول إلى الأهداف المرجوة.

#حسن يوسف #حركة حماس

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