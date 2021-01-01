الاقتصاد بغزة تنفي فرض ضرائب جديدة على السلع والبضائع الواردة من مصر

غزة /سما/

نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، الانباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على السلع والبضائع التي يتم استيرادها من معبر رفح التجاري جنوب قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة "عبد الفتاح أبو موسى" في تصريحات صحفية، عدم صحة المعلومات التي تتحدث عن فرض ضرائب ورسوم جديدة على التجار والبضائع المستوردة من جمهورية مصر العربية.

وقد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر عن فرض الحكومة بغزة ضرائب ورسوم جمركية جديدة على البضائع الواردة من معبر رفح البري.

وأوضح أبو موسى أن العمل يجري في المعبر التجاري كما هو، مشيرا الى أنه لا يوجد أي تغيير في التعامل مع التجار أو فرض مزيد من الضرائب والرسوم.