عضو كنيست يشن هجوما على نفتالي بينيت بسبب أحداث جنين

القدس المحتلة /سما/

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن الصهيونية الدينية ميخال فولديغير، رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت على خلفية أحداث الليلة الماضية في جنين والقدس.



وأوضحت عضو الكنيست ميخال، أن جنود الجيش الإسرائيلي تكبدوا خسائر في الأروح عندما استسلم بينيت لحمـاس.



وتابعت ميخال، "عندما يرسل بينيت غانتس لينحني لأبو مازن شاهدنا إصابات في الميدان".



وكانت قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت فجر اليوم الأحد منطقة جنين وشمال القدس، مستهدفة شبان فلسطينيين بتهمة انتمائهم لحركة حماس، أسفر ذلك وقوع 5 شهداء واصابة ضابطين في الجيش الإسرائيلي خلال العملية.