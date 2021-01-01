  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عضو كنيست يشن هجوما على نفتالي بينيت بسبب أحداث جنين

الأحد 26 سبتمبر 2021 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يشن هجوما على نفتالي بينيت بسبب أحداث جنين



القدس المحتلة /سما/

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن الصهيونية الدينية ميخال فولديغير، رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت على خلفية أحداث الليلة الماضية في جنين والقدس.
 
وأوضحت عضو الكنيست ميخال، أن جنود الجيش الإسرائيلي تكبدوا خسائر في الأروح عندما استسلم بينيت لحمـاس.
 
وتابعت ميخال، "عندما يرسل بينيت غانتس لينحني لأبو مازن شاهدنا إصابات في الميدان".
 
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت فجر اليوم الأحد منطقة جنين وشمال القدس، مستهدفة شبان فلسطينيين بتهمة انتمائهم لحركة حماس، أسفر ذلك وقوع 5 شهداء واصابة ضابطين في الجيش الإسرائيلي خلال العملية.

#الكنيست الإسرائيلي #حزب الصهيونية الدينية #ميخال فولديغير #الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #جنين

الأكثر قراءة اليوم

صور : 5 شهداء باشتباكات مسلحة مع الاحتلال قرب القدس وجنين

الاعلام العبري ينشر بعض تفاصيل العملية العسكرية الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال

بينت حول الأحداث الجارية: الجيش الإسرائيلي تحرّك ضد عناصر "حماس" لهذا السبب ..

غانتس : عباس أصدر إنذارًا وتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

أول تعليق لحركة حماس على ارتقاء شهداء جنين والقدس

شكري يعلن عن "إنجاز كبير" في ملف سد النهضة

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم جنين وقراها فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

كوخافي يدعي: منعنا هجمات كبيرة كان من الممكن أن تمتد إلى القدس وتل أبيب

89

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن كمين برقين الدموي

8

تحاول تحقيق غايتين إستراتيجيتين.. تحليل إسرائيلي: "حماس تسعى لاستدراج الاحتلال لقلب البلدات بالضفة"

شهدا

مسؤول إسرائيلي : حماس تصعّد بالضفة ويتوعد قادتها في غزة

7 وفيات و1069 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية