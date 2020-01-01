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أذربيجان تُخصّص يوم 27 سبتمبر يوماً لإحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية

الأحد 26 سبتمبر 2021 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أذربيجان تُخصّص يوم 27 سبتمبر يوماً لإحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية



دبي / وكالات/


أعلنت جمهورية أذربيجان عن تخصيص يوم 27 سبتمبر من كل عام يوماً يحتفل به الأذربيجانيين في جميع أنحاء العالم بإحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال السيد جافيدان حسينوف، القنصل العام لجمهورية أذربيجان في دبي: "استمرت حرب كاراباخ الثانية التي بدأت في 27 سبتمبر بهجوم مضاد وسميت حرباً شريفة مثل الحرب الوطنية ، 44 يوماً فقط. لقد تحطّم خط دفاع تمّ بناؤه على مدى 30 عاماً وأسطورة "الجيش الأرمني الذي لا يقهر" بفضل تصميم القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس إلهام علييف وقوة الجندي الأذربيجاني البطل. 

وأضاف في كلمته " لقد انهار جيش الاحتلال في الحرب التي انضم إليها الأرمن الذين يعيشون في الخارج وأعضاء التنظيمات الإرهابية المختلفة. و في اليوم الرابع والأربعين من الحرب اضطر النظام في أرمينيا الذي احتل كاراباخ وضواحيها خلال 30 عاماً واستغلها بطريقة غير إنسانية، عبر تدمير جميع البنى التحتية وحفظ الخنازير في مساجدنا، إلى الاستسلام في اليوم الرابع والأربعين من الحرب". 

وأردف قائلاً: "وقّع الطرفان على إعلان في 10 نوفمبر 2020 بوساطة من روسيا، واستعادت جمهورية أذربيجان وحدة أراضيها بإنهاء الاحتلال بشكل نهائي. لقد مضى أكثر من عام على بداية الحرب الوطنية ، ونحتفل بهذا اليوم بكل فخر. خلال حرب الـ 44 يومًا ، ارتقى 2904 من جنود وضباط الجيش الأذربيجاني إلى الاستشهاد. إضافة إلى ذلك قُتل 94 مدنياً، بينهم أطفال وكبار السن نتيجة الهجمات الصاروخية الغادرة التي شنّتها أرمينيا على مدينتي غانجا وباردا، واستهدفت السكان المدنيين".

واختتم القنصل العام لجمهورية أذربيجان في دبي تصريحه بالقول: "لن تُنسى أبداً الحرب الوطنية وأبطالها التي بدأت وانتهت بالنصر بقيادة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف و اعتباراً من هذا العام، سيحتفل جميع الأذربيجانيين في جميع أنحاء العالم سنوياً بيوم 27 سبتمبر كيوم لإحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية".

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