مركز مجموعة الاتصالات للإبداع “فكرة” يطلق عددًا من المشاريع

رام الله /سما/

أطلق مركز مجموعة الاتصالات للإبداع “فكرة” عددًا من المشاريع الداعمة لقطاع الرياديين في مجال قطاع الريادة التكنولوجية مثل برنامج Fikra Talks وبرنامج Fikra Seed Fund لدعم الرياديين في تحقيق أهدافهم وتحويل مشاريعهم إلى شركات قابلة للاستثمار وتمكنهم للوصول إلى الأسواق والتمويل والمعرفة الإرشادية بموضوع الريادة التكنولوجية.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية “إرتأينا في مجموعة الاتصالات إنشاء مركز داعم للشباب الرياديين ذوي الأفكار الإبداعية والخلاقة في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية في فلسطين، لمن تتوفر لديه أفكار إبداعية”، مشيرًا إلى أنه فتح مركز “فكرة” أبوابه لأصحاب المشاريع الناشئة وأفكارهم ووفّر لهم مساحة عمل مشتركة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وساعد في تمكينهم من خلال تقديم الإرشاد والجلسات التدريبية، وربطهم بشبكة واسعة من المرشدين في مجالات مختصة بالريادة التكنولوجية، وفي بعض المشاريع المتميزة وفرنا الدعم المالي لإنشاء الشركات الناشئة.

وأشار العكر إلى ضرورة الاستثمار في الشركات الريادية وأصحابها الرياديين الذين لديهم أفكار أو مشاريع ذات قيمة مضافة تساهم في تطوير قطاع التكنولوجيا ورقمنة خدمات مختلفة ممكن أن تقدم لشرائح متعددة في السوق، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الهائل المحيط بنا إقليميًا ودوليًا، منوهًا إلى أن فلسطين مليئة بأصحاب المواهب والأفكار الريادية خاصة في قطاع التكنولوجيا، وهم بحاجة ماسة إلى دعم مستمر من أجل تطبيق أفكارهم على أرض الواقع والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق، مضيفًا أن معظم التطبيقات المنتشرة في العالم حاليًا ما هي إلا أفكار طُرحت من قبل أصحابها لتنجح في الدخول بعد ذلك إلى مجال التطبيقات المتاحة عبر المتاجر الإلكترونية.

وأفصح العكر عن إطلاق برنامج “تحدي فكرة” الخاص بموظفي شركات مجموعة الاتصالات، والذي يهدف إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار والإبداع الداخلي، من خلال تشجيع الموظفين على طرح أفكارهم عبر منصة خاصة بهم، ويأتي ذلك حرصًا من المجموعة على تشجيع موظفيها على الابتكار والإبداع.

من جهته تحدث ليث قسيس مدير مركز “فكرة” عن المشاريع التي تم إطلاقها، قائلًا: يقوم برنامج Fikra Talks باستضافة متحدثين عالميين وأيضًا مرشدين وممولين لعمل حلقات نقاش وتدريب عبر وسائل التواصل المرئي بحضور مؤسسي الشركات الناشئة والمجتمع الريادي المحلي، حيث يتلقى المشاركين معلومات هامة على المستويين النظري والعملي من أجل صقل قدراتهم و تعزيزها. وأشار قسيس إلى أنه ومنذ بداية جائحة كورونا تم التوجه إلى عقد اللقاءات الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية مثل زووم وغيرها، بمشاركة واسعة من الرياديين والمهتمين.

وبالنسبة لمشروع Fikra Seed Funds فهو عبارة عن برنامج للاستثمار في مراحل مبكرة جدًا من عمر الشركات الناشئة من خلال الاستثمار في هذه المشاريع بمبلغ مالي بذري يساعد الرياديين على تطوير نموذج عمل للشركة الناشئة وتمكينهم للوصول إلى منتج أو سوق أولي، كما سيتم منحهم خدمات إرشاد وإتاحة البنية التحتية المتوفرة لدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية لهم لتحقيق هذه الأهداف.

والجدير بالذكر أنه تم الاستثمار في شركتين ناشئتين وهما We Deliver و Receet ، بالإضافة إلى تحقيق خروج من الاستثمار في الشركة الناشئة والريادية “كتاب صوتي”، والتي تعد أكبر منصة للكتب الصوتية باللغة العربية في العالم والتي تم الاستحواذ عليها من قبل شركة Storytel العالمية .